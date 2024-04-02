Пожилой мужчина погиб в лобовом ДТП в Оренбургской области

В Переволоцком районе Оренбургской области в результате лобового столкновения легковушек погиб пенсионер. Об этом региональное УМВД России сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром 2 апреля на 362-м км автодороги Оренбург – Самара. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2104.

В результате столкновения 75-летний пассажир «четверки» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадала пассажирка «Гранты», информация о ее состоянии не приводится, однако известно, что женщину доставили в больницу, уточняет 56orb.ru.

Судя по фотографиям с места происшествия, ДТП произошло в условиях сильного тумана. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смертельной автокатастрофы.

1 апреля на одной из улиц Ставрополя водитель «Лады Приоры» при повороте налево не уступил дорогу легковому Volvo. Водитель отечественного авто скончался на месте, его 86-летняя пассажира была госпитализирована с травмами.