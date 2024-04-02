Пожилой мужчина погиб в лобовом ДТП в Оренбургской области
В Переволоцком районе Оренбургской области в результате лобового столкновения легковушек погиб пенсионер. Об этом региональное УМВД России сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла утром 2 апреля на 362-м км автодороги Оренбург – Самара. Предварительно установлено, что 34-летний водитель «Лады Гранта» выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2104.
В результате столкновения 75-летний пассажир «четверки» получил различные травмы, от которых скончался на месте. Также пострадала пассажирка «Гранты», информация о ее состоянии не приводится, однако известно, что женщину доставили в больницу, уточняет 56orb.ru.
Судя по фотографиям с места происшествия, ДТП произошло в условиях сильного тумана. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства смертельной автокатастрофы.
1 апреля на одной из улиц Ставрополя водитель «Лады Приоры» при повороте налево не уступил дорогу легковому Volvo. Водитель отечественного авто скончался на месте, его 86-летняя пассажира была госпитализирована с травмами.