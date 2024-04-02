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Эксперт назвала причины тайной продажи недвижимости

Эксперт Раджабова: тайная продажа недвижимости повышает ее престиж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В режиме закрытых продаж находится 11 проектов на первичном элитном рынке Москвы. Также этот способ реализации высокобюджетного жилья распространен на вторичном рынке ИЖС. Директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова компании «Метриум» 2 апреля рассказала «Известиям» об основных причинах, по которым девелоперы прибегают к закрытым продажам.

Подобная схема существовала всегда, даже в советское время, но в последние годы она получила более широкое распространение. Это обусловлено несколькими причинами. Первая носит технический характер — девелопер выводит на рынок комплекс, еще не получивший разрешения на строительство, естественно на условиях предпродажи, без оформления договора долевого участия.

«Бронирование недвижимости в проекте, который еще не находится даже на этапе котлована, может нести в себе определенные риски. С одной стороны, совершение такой покупки обычно выгодно, так как предполагает дисконт. С другой — не исключено, что застройщик увеличит сроки строительства или изменит концепцию проекта, так как это предварительная договоренность, не регламентированная официально», — сказала Раджабова.

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Вторая причина закрытых продаж — намеренное ограничение потенциальной целевой аудитории. Девелопер предоставляет доступ к совершению сделки только избранному кругу лиц. Во-первых, у ведущих застройщиков есть базы данных с контактами постоянных клиентов. По сути, они формируют закрытые элитные клубы. Компании предоставляют таким клиентам преференции за лояльность, в том числе возможность первыми выбрать подходящую квартиру в новом проекте, не конкурируя с другими клиентами. Во-вторых, ограничение целевой аудитории происходит не только в пользу постоянных покупателей. На элитном рынке по-прежнему существует фейсконтроль при привлечении новых клиентов, проведением которого занимаются девелоперы.

Третья причина закрытых продаж обусловлена маркетинговой политикой девелоперов. Многие обеспеченные покупатели в первую очередь руководствуются не прагматичными соображениями, а романтическими представлениями, поэтому им импонирует, когда эксклюзивный проект еще и окружен своеобразной легендой, флером тайны, что повышает его престиж.

«Еще одна причина закрытых продаж — нежелание разбалансировать рынок. Некоторые проекты продаются намного дешевле или, напротив, намного дороже конкурентов, а публично озвучивать подобную разницу цен не принято. В таком случае нередко девелоперы предоставляют покупателям возможность сохранить в конфиденциальности сумму покупки», — сказала Раджабова.

Ранее в этот день в компании «БОН ТОН» сообщили, что апартаменты составляют 13,4% от общей площади в реализации на первичном рынке жилья в границах Старой Москвы. При этом на такое жилье площадью до 18 кв. м приходится доля 1,1% от общей площади в продаже. Средняя стоимость мини-апартаментов в комфорт-классе в столице составляет 5,9 млн рублей, в бизнес-классе — 7,5 млн рублей, в стандарт-классе — 8 млн рублей, а в премиум-классе — 11,8 млн рублей.

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