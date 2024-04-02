При крупном пожаре в жилом доме Стамбула погибли 15 человек
В 16-этажном жилом доме Стамбула произошел пожар, в результате погибли 15 человек, еще восемь — пострадали. Об этом 2 апреля сообщает газета Hürriyet.
Издание пишет, что пожар возник на первом этаже в помещении, которое использовалось в качестве ночного клуба. Среди пострадавших серьезно ранены семь человек.
Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что причина пожара в настоящее время не установлена.
«На первом этаже шел ремонт, все погибшие — это те, кто занимался ремонтом ночного клуба», — отметил он.
Газета уточняет, что по факту случившегося начато расследование. Как указано, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил министру внутренних дел страны Али Ерликая и выяснил детали произошедшего.
Ранее, 2 марта, сообщалось о взрыве газопровода на севере Стамбула. Как стало известно, пожарным удалось ликвидировать возгорание за 15 минут.