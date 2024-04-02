Колокольцев заявил об основном объеме кибератак со стороны Украины

Основная угроза киберпреступности исходит из-за рубежа, в большей мере — со стороны Украины. Об этом 2 апреля заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Реализуются меры, направленные на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью. Необходимо отметить, что значительные угрозы исходят из-за рубежа, прежде всего — с территории Украины», — отметил министр в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Кроме того, Колокольцев сообщил, что в прошлом году МВД РФ выявило более 100 тыс. лиц, совершивших киберпреступления. По его данным, количество раскрытых дел в сфере ИТ выросло на 20%. Также в 2023-м в стране начали работу алгоритмы противодействия сокрытию или подмене номера абонента. Общее количество сотрудников, работающих в этом направлении, в течение прошлого года увеличилось на 18%.

Ранее, 27 марта сообщалось, что украинские хакеры пытались атаковать благотворительные фонды после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Они призывали интернет-пользователей многократно заходить на интернет-страницы организаций, чтобы устроить сбой сайтов. Кроме того, попытки атак были совершены на горячие линии психологической помощи и пункты сбора донорской крови.

2 февраля сообщалось, что Россия наравне с США вошла в топ стран по количеству кибератак. По словам специалистов, в прошлом году чаще всего хакеры атаковали госсектор — было зафиксировано 24 нападения. В топе самых атакуемых жертв также находятся IT-компании.

В тот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила в международный розыск украинского хакера по обвинению в использовании шпионских программ для сбора данных о российской инфраструктуре.