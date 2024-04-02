Особый противопожарный режим ввели на территории Читы

Особый противопожарный режим начал действовать на территории Читы со 2 апреля. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на администрацию города.

Согласно постановлению, читинскому лесничеству рекомендовано перекрыть лесные дороги и создать систему контрольно-пропускных пунктов. Жителям Читы запретили сжигать сухую траву, разводить костры и проводить пожароопасные работы. Ограничения не распространяются только на аварийные работы, которые проводятся с соблюдением мер пожарной безопасности.

Для отдыха читинцев предусмотрены отдельные зоны. Это лес в микрорайоне Северном и горнолыжный комплекс «Высокогорье».

С 5 апреля особый противопожарный режим начнет действовать в Балейском, Тунгокоченском, Красночикойском, Шелопугинском, Сретенском и Газ-Заводском районах. С 20 апреля режим введут в Тунгиро-Олекминском, Могочинском и Каларском районах.

1 апреля пожароопасный сезон и противопожарный режим начали действовать в 14 муниципалитетах Амурской области. Вокруг населенных пунктов пожарные разворачивают наблюдательные посты.