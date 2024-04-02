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В Госдуме объяснили важность запрета аннулировать обратные авиабилеты

Диденко: автоматическая аннуляция билетов противоречит закону о правах потребителя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Автоматическая аннуляция обратных авиабилетов противоречит закону о правах потребителя, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по региональной политике и МСУ Алексей Диденко.

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты Госдумы и общественники попросили Минтранс запретить авиакомпаниям автоматически аннулировать обратные билеты в случае, если пассажир опоздал на первый рейс.

«Автоматическая аннуляция билетов по своей сути противоречит закону о правах потребителя. Когда я бронирую сразу несколько перелетов, то покупаю не одну услугу, а несколько. Так на каком основании аннулируются те билеты, которыми я еще не воспользовался и которые всё еще действительны?» — сказал он.

По его словам, авиакомпании сами для себя создали правила, которые нелогичны и неочевидны для пассажиров, однако позволяют перевозчикам делать двойную кассу на тех, кто не догадался уведомить их о том, что собирается воспользоваться остальными билетами.

«У нас же нет аналогичных правил, например, при железнодорожных перевозках. Вы можете пакетом купить билеты туда и обратно, и, если один из маршрутов пропустили, никто второй автоматом не аннулирует. Так почему для авиации у нас введены особые коммерческие условия?» — задал вопрос депутат.

В свою очередь, юрист Школы Бизнеса «Синергия» Дарья Морскова отметила, что в настоящий момент в РФ действуют положения приказа Минтранса РФ «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

«Приказ указывает, что, пассажир, который не занял забронированное место в самолете на том или ином участке маршрута, обязан уведомить авиакомпанию о том, что он планирует продолжить перелет на оставшемся отрезке маршрута. Если он этого не сделал, то перевозчик вправе отменить бронь. Это положение отражено в Договоре перевозки, который пассажир принимает путем проставления галочки в чек-боксе на сайте авиакомпании и последующей оплатой билетов. Пассажир должен ознакомиться с документом перед покупкой билетов», — пояснила она.

Рейс и навсегда: авиакомпаниям могут запретить аннулирование обратных билетов
Что выиграют пассажиры в случае принятия новых норм

Авиаперевозчик более никак не обращает внимание на это условие, не привлекает внимание пассажира. В результате многие люди не знают, что действуют такие правила аннулирования, но при этом сослаться на незнание у них не получится, так как договор подписан и все условия пассажиром приняты, отметила эксперт.

«Таким образом, если пассажир не успевает на один рейс, то необходимо сообщить об этом в авиакомпанию в течение того срока, который указан в Договоре перевозки. Рекомендую писать об этом в службу поддержки и позвонить для ускорения процесса. Написать об этом необходимо, чтобы осталось письменное подтверждение о том, что пассажир уведомил авиакомпанию о своем намерении продолжить маршрут. Если по какой-то причине рейс всё же будет аннулирован, то пассажиру будет проще доказать ненадлежащее исполнение обязательств со стороны авиакомпании», — уточнила Морсакова.

Ранее, 15 марта, в Росавиации сообщили, что в январе и февраля пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 8,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 15 млн человек. В пятерку крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», S7, «Россия» и «Уральские авиалинии». Они перевезли 10,8 млн пассажиров, что на 11,8% больше, чем в такое же время в 2023 году.

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