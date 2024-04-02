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Карта спецоперации на Украине 2 апреля

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также полевой склад боеприпасов ВСУ.

На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Киев потерял более 250 солдат, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

«Противник огрызается, но мы продвигаемся вперед»
Как российские разведчики используют дроны-камикадзе на донецком направлении

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 152 мм гаубица Д-20.

На херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18374 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15680 танков и других боевых бронированных машин, 1261 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8629 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20530 единиц специальной военной автомобильной техники.

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