Пригородный поезд сошел с рельсов под Калининградом

Под Калининградом сошел с рельсов пригородный пассажирский поезд, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом 2 апреля сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

По его данным, инцидент произошел около в 09:20 на перегоне Полесск – Гурьевск. В составе находились 207 человек. По факту случившегося ведется проверка.

«Дизельный пассажирский поезд совершил наезд на бытовой газовый баллон, находившийся на путях. В результате наезда произошел сход первой колесной пары по ходу движения», — рассказал Лысков журналистам.

Как сообщили пассажиры калининградскому изданию «Клопс», поезд Советск — Калининград, наехав на газовый баллон, остановился в поле. После этого персонал попросил людей спокойно выйти из вагонов, не создавая паники. Пассажиры пошли по шпалам до ближайшей остановки.

Ранее, 27 марта, в Сахалинской области у станции Ильинск локомотив грузового поезда сошел с рельсов, пострадавших не было. Как отметила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, целостность 23 вагонов с углем не нарушена. В ведомстве заявили о намерении дать оценку действиям бригады локомотива, а также провести оценку состояния железнодорожных путей.