Психолог рассказал о переодевании Березовского в бездомного ради игры

Индустрия игр и развлечений достигла такого масштаба, которого еще не знало человечество. Однако для обеспеченных людей, готовых платить любые деньги за острые ощущения, обычных способов отдохнуть уже мало. На что идут богачи ради незабываемых впечатлений, выясняла программа «Тайны Чапман».

Еще в 1938 году голландский философ Йохан Хёзинга написал трактат Homo Ludens — «Человек играющий». Он привел множество доказательств того, что жизнь человека основана на игре. О подобном писал и драматург Уильям Шекспир, которому принадлежит знаменитая фраза «вся жизнь — театр, а люди в нем — актеры».

Примерка на себя необычных ролей свойственна любому человеку, и иногда это доходит до экстремальных состояний. Так, в свое время олигарх Борис Березовский решил притвориться бездомным, оставив привычную жизнь миллионера.

«Березовский с конца 1990х годов, находясь на пике своего могущества, будучи уже пресыщенным своими похождениями, дорогими коньяками, женщинами и прочим, обратился в агентство с просьбой организовать что-то щекочущее нервы. Ему была предложена игра в бомжа», — рассказал психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский.

По его словам, с помощью гримеров и костюмеров Березовский сменил образ и отправился попрошайничать на привокзальную площадь. Там ему пришлось конкурировать с настоящими бездомными, так что Березовскому понадобилась подстраховка со стороны телохранителей.

«Там есть свои рэкетиры, есть свои грабители, есть свои поставщики разных услуг. Даже на этом рынке можно нажить себе неприятности», — отметил Зберовский.

Другие миллионеры выбирали для себя роль спасателя, участвующего в настоящих операциях, или охотника на хищников.

«Богатый человек в Австралии провел целый месяц в укрытии, ожидая, когда на берег вылезет крокодил-людоед, который наводил ужас на одно из местных древних племен. Целый месяц отдал, чтобы пристрелить крокодила. Это реальная история», — рассказал психолог.

Иногда богачи объединяются в группы и совместно устраивают охоту на опасных животных, чтобы почувствовать себя настоящими героями, от которых зависят жизни других людей.

«Я знаю историю одного бразильского миллионера, который потратил длительное время, чтобы переловить все рои диких пчел, которые нападали на местное население. В частности, они до смерти зажрали одного ребенка», — рассказал эксперт.

По его словам, один московский бизнесмен долго не мог выйти из состояния депрессии, и тогда он решил попробовать роль волонтера, который занимается поиском пропавших людей.

«Лазая в дорогих джинсах по чердакам, подвалам, копаясь в районе помоек и заброшек, человек систематически откликался на призывы искать пропавших людей. Он настолько этим увлекся, что для него это стало самой комфортной формой проведения выходных», — отметил Зберовский.

Он также рассказал, что иногда желание примерить другую роль принимает обратные формы. Так, одному состоятельному человеку захотелось оказаться в подвале, заполненном специально выведенными крысами. Он так вжился в свою роль, что даже питался мясом пойманных грызунов.

Игры на выживание интересны и тем, кто без приличного состояние не может себе позволить окунуться в них с головой. Однако последние достижения в создании виртуальных миров смогут позволить любому испытать те же острые ощущения, отмечают авторы передачи.