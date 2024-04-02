Участок улицы Воровского отремонтируют в Мурманске по нацпроекту

Улицу Воровского на участке от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской планируют отремонтировать в Мурманске в 2024 году. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В рамках проекта специалисты обновят около 3,4 тыс. кв. м дорожного полотна, заменят более 450 м бортового камня вдоль дороги, восстановят колодцы. Однако работы на этом не закончатся.

Для полного приведения улицы в нормативное состояния в рамках стратегического плана «На Севере — жить», на участке обновят более 1,5 тыс. кв. м тротуаров, бортовой камень вдоль них и благоустроят прилегающую территорию.

Как отмечает ИА «Би-порт», работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».