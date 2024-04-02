Скончалась заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева

Оперная певица, народная артистка Якутии и заслуженная артистка России и Якутии Нина Чигирева ушла из жизни в возрасте 69 лет. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Афанасий Ноев во вторник, 2 апреля.

«Своим ярким талантом и мастерством Нина Чигирева многие годы дарила зрителям незабываемые впечатления и приобщала их к миру высокого искусства», ― написал он в своем Telegram-канале.

Ноев отметил, что певица обладала меццо-сопрано. Он уточнил, что она выступала не только в культурных учреждениях Якутии, но и на лучших сценических площадках мира.

«Светлая память о Нине Николаевне Чигиревой навсегда останется в нашей памяти», ― подытожил Ноев и выразил свои соболезнования семье и близким певицы.

Артистка родилась в селе Эмиссы в Якутской АССР 15 ноября 1954 года. В 1979-м Чигирева окончила местное музыкальное училище, а 1987-м — Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. Композиции, которые исполняла певица, есть в «Золотом фонде» российского и якутского радио.