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Аналитик заявил о нехватке ресурсов у НАТО для борьбы с РФ в Арктике

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Фото: Global Look Press/Pfc. Brandon Vasquez
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Военно-морская доктрина России 2022 года поставила Арктический регион на первое место. Странам НАТО даже после расширения блока на север не хватает ресурсов для борьбы с РФ в Арктике. Об этом 1 апреля написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для журнала Foreign Policy.

По мнению аналитика, даже вместе с Финляндией и Швецией альянсу не хватает дееспособного оборонного присутствия на севере. По его словам, страны содружества не готовили свои военно-морские силы к операциям в Арктике.

«Ни одно государство — член НАТО не имеет кораблей ледового усиления, обладающих как зенитными, так и противолодочными возможностями. США, Канада, Дания, Финляндия и Швеция отдают приоритет возможностям, предназначенным для других театров военных действий, таких как Индо-Тихоокеанский регион и Балтийское море», — пишет автор.

Одгаард отмечает важность сотрудничества РФ с Китаем. По его мнению, России необходимо больше сотрудничать с Пекином в таких областях, как цифровизация, инфраструктура, разведка, наблюдение и рекогносцировка, чтобы использовать экономический потенциал Северного морского пути и защиты его стратегических активов. С другой стороны, Россия обеспокоена сохранением контроля над своим арктическим побережьем, пишет он.

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Ранее, 15 марта, военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил возможность начала войны в арктическом регионе. По его мнению, в Арктике будет сохраняться напряженность, но горячей фазы удастся избежать. При этом он подчеркнул, что российские военные готовы отразить «любые провокации».

До этого, 13 марта, Business Insider узнал о подготовке США к конфликту с Россией в Арктике. По данным издания, американская армия активизировала подготовку солдат к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю. Отмечалось, что Вашингтон продолжает уделять особое внимание своему военному присутствию на Аляске.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки наращивания Соединенными Штатами военного присутствия в Арктике не являются новым вызовом для РФ, регион остается территорией напряженной конкуренции. Он отметил, что для России он остается важным в первую очередь с точки зрения экономической эксплуатации с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

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