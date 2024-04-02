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Пилот «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о планах после завершения карьеры автогонщика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон посвятил значительную часть своей жизни автоспорту, однако британец надеется покорить кинематограф, когда завершит спортивную карьеру. Об этом 1 апреля семикратный чемпион мира «Формулы-1» заявил в интервью журналу GQ.

По словам Хэмилтона, чтобы стать профессионалом, необходимо посвятить делу 10 тыс. часов. Он в этом убежден потому, что подтверждением стали его успехи в «Формуле-1». Автогонщик допустил, что его фильмы, возможно, не будут столь грандиозны, как его успехи в автоспорте, однако британский гонщик приложит максимум усилий, чтобы достичь таких результатов и на киноэкране.

«Я очень амбициозен. <…> Потому что не верю в слова «не могу», ― заявил спортсмен.

Среди наиболее известных сторонних проектов Хэмилтона — продюсирование крупного голливудского фильма, над которым также работают Брэд Питт и команда, снявшая «Топ Ган: Мэверик», в том числе режиссер Джозеф Косински и продюсер Джерри Брукхаймер.

«Он (готовящийся к выходу фильм. ― Ред.) обещает стать как минимум самым ожидаемым фильмом про гонки в истории. В лучшем случае самым правдоподобным, вызывающим адреналин фильмом про автогонки», ― пишет GQ о кинопроекте британского автогонщика.

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В феврале стало известно, что Хэмилтон может перейти в команду Ferrari. Впоследствии эта информация подтвердилась. По данным телеканала Sky Sports, сезон 2025 года британец начнет в итальянской заводской команде.

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