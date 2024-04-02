Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы появятся еще в двух странах
Весной амбассадоры столичного бизнес-сообщества появятся еще в двух дружественных государствах — Вьетнаме и Малайзии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Москва активно развивает деловые отношения с азиатским регионом. Объем несырьевого экспорта в Малайзию в прошлом году вырос почти в два раза. Масштабирование программы сделает сотрудничество с этой страной еще эффективнее», — рассказала Сергунина.
По ее словам, при поддержке амбассадоров в других государствах столичные компании уже заключили экспортные контракты на сумму около 300 млн рублей. Например, была достигнута договоренность о поставках в Индию симуляторов для подготовки медицинского персонала и тренажеров для обучения машинистов метрополитена. В Египте оказались востребованы турникеты, оснащенные электронными датчиками прохода, и торговое оборудование.
Впервые бизнес-амбассадоры появились в 2023 году. Столичные предприниматели могут с ними консультироваться — для этого нужно оставить запрос на сайте Московского экспортного центра. На первом этапе эксперты оценивают, будет ли продукция предприятия пользоваться спросом на рынке конкретной страны. Если у компании есть потенциал, ей помогают с поиском партнеров, с адаптацией продукта под иностранного покупателя и с продвижением бренда за рубежом.