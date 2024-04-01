Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Политика
Гендиректором ЗАЭС назначен Владислав Исаев
Мир
Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Происшествия
Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Общество
Начальник ростовского МЧС угнал пожарную машину для проверки подчиненных
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Общество
Депутат допустила усиление ответственности водителей электросамокатов
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Общество
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

В Роспотребнадзоре рассказали о летнем отдыхе и оздоровлении детей

Эксперт Роспотребнадзора Черныш рассказала о летнем отдыхе детей в лагерях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш рассказала в понедельник, 1 апреля, об особенностях подготовки и организации отдыха детей летом.

Специалист отметила, что необходимо различать лагеря для отдыха и оздоровления. Оздоровительными считаются смены продолжительностью 21 и более дней. Если же продолжительность смены составляет 14 дней, то это смена для отдыха, пояснила она.

«Мы считаем самой эффективной смену продолжительностью 21 день. Но выбирать будут родители», — сказала Черныш в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, некоторые не могут позволить себе длительную смену для ребенка по финансовым причинам. У других дети не привыкли надолго оставаться без родителей и могут чувствовать дискомфорт при длительном отрыве от привычной домашней обстановки.

Эксперт добавила, что любое оздоровительное учреждение, будь то стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания, палаточный или любой другой, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его требованиям, предъявляемым таким учреждениям. Соответствующие сертификаты выдает Роспотребнадзор сроком на один год. Ведомство осуществляет постоянный мониторинг деятельности лечебно-оздоровительных учреждений.

Черныш рассказала, что на сайте министерства социального развития Московской области на вкладке «Отдых и оздоровление детей» представлен подробный реестр всех лагерей, которые осуществляют деятельность на территории региона. Там можно узнать подробности о каждом учреждении и выбрать для своего ребенка наиболее подходящую смену, оздоровительную или тематическую — спортивную, художественную, танцевальную и так далее.

Короткое русское лето: Россию ждет амбициозная программа развития туризма
Новые суперкурорты смогут принимать порядка 10 млн туристов ежегодно

Ранее, 25 марта, «Известия» писали, что эвакуированных из Белгородской области детей начали размещать в оздоровительных лагерях и санаториях.

Ребят принимают в десятках регионах, в том числе в Подмосковье, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Ярославской областях. Всего планируется разместить около 9 тыс. детей.

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области уточнила, что регион прибыли около 400 детей и их родителей из обстреливаемых районов Брянской области, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 15 марта, психолог Анна Глушнева рассказала в беседе с телеканалом «360», как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

Специалист посоветовала рассмотреть вариант детского лагеря, где ведут практические и творческие занятия, например, по актерскому мастерству или блогингу.

Также психолог отметила , что принесет пользу участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях, передает RT.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024