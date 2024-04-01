В Роспотребнадзоре рассказали о летнем отдыхе и оздоровлении детей

Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш рассказала в понедельник, 1 апреля, об особенностях подготовки и организации отдыха детей летом.

Специалист отметила, что необходимо различать лагеря для отдыха и оздоровления. Оздоровительными считаются смены продолжительностью 21 и более дней. Если же продолжительность смены составляет 14 дней, то это смена для отдыха, пояснила она.

«Мы считаем самой эффективной смену продолжительностью 21 день. Но выбирать будут родители», — сказала Черныш в разговоре с «Радио 1».

По ее словам, некоторые не могут позволить себе длительную смену для ребенка по финансовым причинам. У других дети не привыкли надолго оставаться без родителей и могут чувствовать дискомфорт при длительном отрыве от привычной домашней обстановки.

Эксперт добавила, что любое оздоровительное учреждение, будь то стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания, палаточный или любой другой, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его требованиям, предъявляемым таким учреждениям. Соответствующие сертификаты выдает Роспотребнадзор сроком на один год. Ведомство осуществляет постоянный мониторинг деятельности лечебно-оздоровительных учреждений.

Черныш рассказала, что на сайте министерства социального развития Московской области на вкладке «Отдых и оздоровление детей» представлен подробный реестр всех лагерей, которые осуществляют деятельность на территории региона. Там можно узнать подробности о каждом учреждении и выбрать для своего ребенка наиболее подходящую смену, оздоровительную или тематическую — спортивную, художественную, танцевальную и так далее.

Ранее, 25 марта, «Известия» писали, что эвакуированных из Белгородской области детей начали размещать в оздоровительных лагерях и санаториях.

Ребят принимают в десятках регионах, в том числе в Подмосковье, Калужской, Тамбовской, Пензенской, Ярославской областях. Всего планируется разместить около 9 тыс. детей.

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области уточнила, что регион прибыли около 400 детей и их родителей из обстреливаемых районов Брянской области, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 15 марта, психолог Анна Глушнева рассказала в беседе с телеканалом «360», как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

Специалист посоветовала рассмотреть вариант детского лагеря, где ведут практические и творческие занятия, например, по актерскому мастерству или блогингу.

Также психолог отметила , что принесет пользу участие в спортивных или оздоровительных мероприятиях, передает RT.