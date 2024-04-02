«Тинькофф» раскрыл схему с аферистами, которые сами представляются мошенниками

Телефонные аферисты стали использовать новый сценарий обмана клиентов банков, представляясь мошенниками. Об этих «гибридных» действиях сообщила 2 апреля комплексная платформа безопасности «Тинькофф Защита». Релиз есть в распоряжении «Известий» 1 апреля.

Клиентов обманывают с участием псевдосотрудников операторов связи, «Госуслуг» и полиции. Мошенники совместили нескольких преступных схем в одну и при этом в самом начале разговора сознаются, что хотели обмануть человека и украсть деньги.

Клиенту звонят сначала якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Для того чтобы его продлить, нужно назвать код из SMS. После этого мошенники открыто заявляют в разговоре клиенту, что его обманули, — это нужно, чтобы запугать человека и обманом заставить его действовать по указке следующих звонящих, которые уже представляются сотрудниками Финмониторинга, «Госуслуг» и даже полиции.

Звонящие «инструктируют» клиента, как спасти деньги и поймать злоумышленников, которые якобы договорились с сотрудниками банка. Однако вместо спасения своих сбережений человек кладет деньги на счет мошенников через банкомат. «Тинькофф Защита» уточнила, что количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза (март к январю 2024 года).

По данным платформы, во время одного из таких звонков клиент «Тинькофф» потерял 1,5 млн рублей. Банк компенсировал средства рамках сервиса «Защитим или вернем деньги».

Пострадавший рассказал, что вечером после работы ему позвонили и представились сотрудником «Тинькофф Мобайл». Мужчину предупредили, что у него якобы заканчивается договор на обслуживание. «Сотрудник» попросил продиктовать код из SMS, который пришел на телефон. Пострадавший не вчитывался, продиктовал код, потом еще несколько. После этого мужчину сами аферисты предупредили, что звонили мошенники и у них личный кабинет мужчины на «Госуслугах».

При этом, как отмечают в «Тинькофф Мобайл», договоры на услуги связи бессрочные и не требуют пролонгации.

После этого мужчине позвонили с другого незнакомого номера уже якобы сотрудники «Госуслуг.», а позднее с ним связался уже якобы сотрудник Финмониторинга и предложил помощь, но для этого нужно было загрузить премиальный антивирус Kaspersky.

«Мошенники под разными предлогами просят установить программу удаленного доступа, которая позволяет видеть всё, что происходит на экране мобильного телефона. Они могут называть это антивирусом или технической программой банка, чтобы якобы отследить действия недобросовестных сотрудников этого банка, которые работают в связке с мошенниками», — пояснил заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Олег Замиралов.

После установки антивируса злоумышленники попросили жертву зайти в приложения моих банков, зная все данные по его счетам.

«Дальше этот человек сообщил, что им требуется моя помощь, чтобы поймать недобросовестных работников банков, которые помогают мошенникам. Для поимки преступников со мной свяжется сотрудник полиции московского отдела и расскажет, что нужно сделать. Также звонящий предупредил меня об уголовной ответственности, если я что-то буду делать не так, не по их инструкциям», — рассказал пострадавший.

Итогом стало то, что мошенники вызвали мужчину, предложили проехать к банкоматам. Уже там по телефону якобы сотрудник полиции сообщил, что жертве надо снять деньги и перевести их на счет в Росбанк.

Уже после этого жертве позвонил сотрудник «Тинькофф» и сообщил о подозрительных операциях. Мужчина спросил, почему не может снять деньги по QR-коду в банкомате. Сотрудник банка ответил, что по счетам проходят странные операции, и поинтересовался, не общается ли он с мошенниками.

Пострадавший отметил, что потерял 1,5 млн рублей, годовой доход. После подачи заявления в банк, ему вернули деньги на счет через два дня.

Ранее «Тинькофф» подвел итоги работы сервиса «Защитим или вернем деньги», который определяет мошенничество во время звонка с вероятностью более 99% и с помощью технологий защищает клиентов от телефонных аферистов. С сентября 2023 года по февраль 2024 сервис спас 170 млн рублей, которые люди пытались отдать мошенникам. Сумма компенсаций клиентам в случаях, когда преступники успели украсть их деньги, составила 4,5 млн рублей.

В середине марта сообщалось, что Сбербанк и Тинькофф-банк работают над созданием специального канала для оперативного решения экстренных ситуаций клиентов в тех случаях, когда проблема требует взаимодействия двух кредитных организаций. Для проведения пилота были выбраны «самые распространенные, сложные и болезненные для пользователей случаи», среди них — ситуации, когда перевод случайно отправлен не тому человеку и необходимо с согласия получателя возвращать средства. А также для защиты клиентов, если есть подозрение в мошенничестве.