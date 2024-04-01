Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим

Власти Шри-Ланки приняли решение продлить бесплатный визовый режим для семи стран, в том числе для России. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил министр туризма островного государства Харин Фернандо.

«Пилотный проект бесплатной визы для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта», — написал Фернандо на своей странице в социальной сети X.

Ранее министр туризма заявил, что целью внедрения безвизового режима является «привлечение большего количества туристов в Шри-Ланку. Соответственно, в ближайшие годы ожидается увеличение турпотока до 5 млн», — сказал министр.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября. Предполагалось, что выдача бесплатных виз продлится до 31 марта 2024 года.