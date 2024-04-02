Цифровой след

Недавно власти Соединенных Штатов пополнили список организаций, находящихся под блокирующими санкциями. 25 марта стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) включило в список SDN ряд компаний и физических лиц с формулировкой «Противодействие возможности уклонения от санкций с помощью виртуальных активов» и «Воспрепятствование закупкам российских технологий».

Последствия для этих организаций и персон обычны для подобных рестрикций — блокировка американских активов и запрет на работу с ними для лиц из США. А также риск вторичных санкций для иностранных финансовых организаций, работающих с подсанкционными компаниями.

Прежде всего под удар попали «Атомайз», «Лайтхаус» и «Мастерчейн». Это операторы информационных систем (ОИС), через них проходит выпуск и продажа цифровых финансовых активов. В реестре Банка России они хронологически занимают первое, третье и пятое места, и на их платформах проводится наибольшее число выпусков ЦФА. Всего в списке ЦБ сейчас 11 ОИС. Эти компании особенно важны в свете недавнего закона, который разрешил использовать цифровые активы как инструмент для трансграничных расчетов.

Эффект санкций не станет значительным для основной деятельности организаций: оборот ЦФА осуществляется на платформах этих операторов на российской территории. Расчеты между эмитентами и инвесторами с использованием счетов операторов тоже проходят в России, а режим своих зарубежных банковских счетов компании достаточно легко смогут скорректировать.

В список блокирующих санкций также попали B-Crypto, ООО «Центр обработки платежей», Crypto Explorer DMCC и Bitpapa IC FZC LLC из ОАЭ, эстонская Bitfingroup OÜ и ООО «Крипто эксплорер». Американский регулятор связывает их деятельность с организацией трансграничных платежей, в том числе с использованием криптоактивов. В числе этих компаний криптообменники, криптобиржа и платежные сервисы. Они больше всего пострадают от запрета финансовым организациям работать с ними под угрозой вторичных санкций.

Даже ОАЭ, которые в последние годы стараются соблюдать нейтралитет и стать международным финансовым хабом для любых бизнесов, скорее всего, будут вынуждены подчиниться решению OFAC и ограничить операции этих компаний. Организациям предстоит поменять структуры бизнеса для продолжения своей работы на внешних рынках.

Следующая группа подсанкционных лиц — ООО «Веб3 Технологии» и ООО «Веб3 Интегратор», а также их участник Игорь Кайгородов. Компании развивают блокчейн Waves Enterprise и ряд смежных продуктов. На их основе реализованы проекты для крупнейших частных и государственных компаний, например национальная система дистанционного электронного голосования, блокчейн-платформа ФНС, финтех-сервисы Альфа-банка. А также другие решения, которые требуют распределенной и доверенной инфраструктуры.

В прошлом году группа заявила о выводе на рынок единой платформы для организации денежных потоков параллельно стандартным международным каналам. Разработчики отметили, что их решение использует полностью российские технологии и поддерживает расчеты в традиционных валютах, криптовалютах и ЦФА. Российскую часть бизнеса группы санкции затрагивают в меньшей степени, но проекты в сфере международных расчетов потребуют реструктуризации.

Последняя группа компаний, оказавшаяся под прицелом OFAC, — это «Эшелон». Она оказывает полный комплекс услуг в области информационной безопасности, в нее входят АО «Эшелон Технологии», АНО ДПО «Учебный центр «Эшелон», ООО «Эшелон инновации», ООО «Проектно-консалтинговое бюро «Эшелон» и другие. Влияние санкций на эти организации представляется достаточно низким.

Сам факт применения ограничений к таким компаниям показывает, что США видят в них и в рынке ЦФА угрозу для действия предыдущих санкций. Прежде всего в части блокировки трансграничных расчетов. Российский бизнес и государственные структуры, естественно, с таким положением дел мириться не собираются, и поиск новых путей для обхода санкций будет продолжен.

Автор — преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education), советник Lidings

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