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На Украине заявили о планах польских фермеров вновь заблокировать КПП «Угринов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Польские фермеры могут со 2 апреля возобновить блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной. Об этом 1 апреля сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска «Угринов-Долгобычев», где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников», — цитирует его агентство «РБК-Украина».

В настоящий момент движение через КПП осуществляется в обоих направлениях, уточнил Демченко. По его словам, информацию о дате возобновления протестной акции украинские пограничники получили от польских коллег.

При этом сейчас продолжается блокировка КПП «Ягодин» и «Рава-Русская», уточнил представитель госпогранслужбы Украины. В частности, через «Ягодин» за сутки пропускают на выезд из Польши лишь небольшое число грузовиков. За прошлый день пересечь этот КПП смогло лишь 70 транспортных средств.

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12 марта Демченко заявил, что польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков в Польшу из Украины по четырем направлениям — из пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг». Однако с 28 марта движение через КПП «Угринов» было временно разблокировано.

Лидеры протеста польских фермеров заявили о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей, а также инициировать отставку правительства Польши. По оценкам украинской стороны, потери Киева в результате блокады границы только в марте составили 6,5 млрд гривен (около $166,8 млн).

Протесты фермеров проходят в Польше больше месяца. Аграрии требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины и выхода страны из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

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