На Украине заявили о планах польских фермеров вновь заблокировать КПП «Угринов»

Польские фермеры могут со 2 апреля возобновить блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной. Об этом 1 апреля сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска «Угринов-Долгобычев», где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников», — цитирует его агентство «РБК-Украина».

В настоящий момент движение через КПП осуществляется в обоих направлениях, уточнил Демченко. По его словам, информацию о дате возобновления протестной акции украинские пограничники получили от польских коллег.

При этом сейчас продолжается блокировка КПП «Ягодин» и «Рава-Русская», уточнил представитель госпогранслужбы Украины. В частности, через «Ягодин» за сутки пропускают на выезд из Польши лишь небольшое число грузовиков. За прошлый день пересечь этот КПП смогло лишь 70 транспортных средств.

12 марта Демченко заявил, что польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков в Польшу из Украины по четырем направлениям — из пунктов пропуска «Шегини», «Ягодин», «Угринов» и «Устилуг». Однако с 28 марта движение через КПП «Угринов» было временно разблокировано.

Лидеры протеста польских фермеров заявили о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей, а также инициировать отставку правительства Польши. По оценкам украинской стороны, потери Киева в результате блокады границы только в марте составили 6,5 млрд гривен (около $166,8 млн).

Протесты фермеров проходят в Польше больше месяца. Аграрии требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины и выхода страны из программы Европейского союза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.