Пожарные ликвидировали открытое горение цеха в Екатеринбурге

Огнеборцы ликвидировали открытое горение цеха в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш. Об этом 1 апреля сообщили в МЧС России.

«В Екатеринбурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Горел цех по производству трансформаторов. Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и четыре с пропаном», — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram.

Пожар в Екатеринбурге произошел ранее в этот день. До этого сообщалось, что горит цех с лакокрасочными материалами. Отмечалось, что площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. На месте происшествия был развернут оперативный штаб, для ликвидации были привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.

В управлении МЧС по Свердловской области сообщали, что территория цеха была оцеплена. Данных о пострадавших и вероятных причинах ЧП информации нет. До прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 15 человек.