Страсти по бобам: африканские какао-плантации под угрозой

Гана и Кот-д'Ивуар — традиционные лидеры по производству какао. На их долю приходится более 60% от общемирового объема поставок. Однако из-за тяжелого кризиса урожай этого года резко сократится. В чем причина и как это повлияет на страны — в фотогалерее «Известий»