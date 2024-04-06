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Страсти по бобам: африканские какао-плантации под угрозой

Регион оказался под ударом «перекрестного шторма»
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Гана и Кот-д'Ивуар — традиционные лидеры по производству какао. На их долю приходится более 60% от общемирового объема поставок. Однако из-за тяжелого кризиса урожай этого года резко сократится. В чем причина и как это повлияет на страны — в фотогалерее «Известий»
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Африканские фермеры рапортуют о серьезных проблемах с какао-бобами
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Кризис обусловили сразу несколько важных факторов, которые прозвали перекрестным штормом
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
На снимке с дрона видны последствия незаконной вырубки какао-деревьев
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Криминальные группировки уничтожают растения ради добычи полезных ископаемых
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Только за прошлый год в Гане был таким образом уничтожен участок площадью в 27 га, насчитывавший почти 6 тыс. какао-деревьев
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
На месте опустевших карьеров остаются лужи со сточными водами, зараженными цианидом
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Проблема заключается не только в добытчиках. Вполне легальный бизнес плохо регулируется властями и способствует загрязнению
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Однако главным негативным фактором в этом году стала сильная засуха
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Специальные питомники для выращивания какао-бобов не спасают ситуацию, объемов их производства не хватает для обеспечения потребностей рынка
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Кроме того, плоды какао-деревьев поражает особый вирус — за последние 6 лет он уничтожил 590 тыс. га плантаций
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Вирус поражает не только сами растения, но и почву, что серьезно усложняет восстановительные работы
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Здоровые какао-бобы необходимо высушить на солнце, после чего их фасуют по мешкам
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Для большинства фермеров это единственный способ заработка
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Проблемы с какао в регионе напрямую связаны с подорожанием шоколада во всем мире
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Африканские какао-плантации в опасности
Фото: REUTERS/Francis Kokoroko
Например, в США средняя стоимость шоколадной плитки выросла на 10% по сравнению с прошлым годом
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