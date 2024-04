Приключение странников: чем удивит экшен по мотивам настольной игры Pathfinder

Канадская BKOM Studios в сотрудничестве с Paizo 4 апреля выпускает из раннего доступа инди-экшен Pathfinder: Gallowspire Survivors. Геймплей игры напоминает Vampire Survivors, пользователь может выбрать одного из трех героев, которые отличаются по классу и навыкам. По итогам раннего доступа игра получила смешанные отзывы, которые, согласно самым свежим рецензиям, изменились на преимущественно положительные. Каким окажется проект по мотивам настольной игры Pathfinder — в материале «Известий».

Вампирский клон

После анонса Pathfinder: Gallowspire Survivors множество экспертов сошлись во мнении, что грядущий тайтл является лишь «очередной пародией» на Vampire Survivors — игру, которая в конце 2022 года обрела огромную популярность, хотя во время релиза мало кто обратил на нее внимание. С тех пор прошло не так много времени, но разные издатели выпустили множество клонов успешного и полюбившегося многим проекта. К их числу относят 20 Minutes Till Dawn, Nordic Ashes: Survivors of Ragnarok, Gunlocked, Bounty of One и другие. После анонса Pathfinder: Gallowspire Survivors многие сочли, что игру можно будет отнести к списку пародий. Однако ранний доступ показал, что, хотя схожие элементы и особенности присутствуют, просто копией Pathfinder назвать нельзя.

Фото: BKOM Studios Скриншот игры

Сюжет и геймплей

Действие Pathfinder: Gallowspire Survivors разворачивается в фэнтезийной вселенной одноименной настольной игры Pathfinder. Однако знания о ней для прохождения не требуются. Тем не менее благодаря отсылкам и пасхалкам сеттинг точно оценят фанаты настольной игры.

Игроки берут на себя роль искателей приключений в мире Голариона, они вступают в сражение, в процессе которого собирают утраченные реликвии и побеждают соратников Тар-Бафона. Пользователи направятся в Вигилию — город-крепость, который охраняют рыцари Озема. Кроме того, у них хранятся печати, при помощи которых замуровали короля Тар-Бафона. Среди игровых персонажей на выбор — Боец, Разбойник, Волшебник. Геймеры, кроме выбора основного игрового персонажа, смогут подобрать себе спутников. Ограниченное количество героев неприятно удивило игроков в процессе раннего доступа.

Фото: BKOM Studios Скриншот игры

Противостояние злу

Pathfinder: Gallowspire Survivors сочетает в себе несколько жанров, при этом боевая система в игре демонстрирует классические RPG-элементы. Игроки вместо предметов, как в других тайтлах схожего формата, выбирают карточки активных или пассивных способностей. Например, карточка «Поиск зелий» увеличит шанс найти снадобье, являясь при этом пассивным навыком. Карточка «Добыча эссенции», напротив, считается активным навыком и повышает вероятность извлечения эссенции из убитых врагов. Таким образом, в числе активных способностей волшебника — заклинание различных стихий.

Пользователям откроется более 67 способностей и 36 талантов, индивидуальных для каждого персонажа. Функциями, добавленными по инициативе игроков в процессе раннего доступа, станут механика прицеливания и рывка, пояса для зелий, детализированные листы персонажей. С каждым уровнем герои спускаются на следующий этаж башни, постепенно игра становится сложнее. Каждые три этажа — встреча с боссом, который обладает полноценным набором навыков и способностей. Игра предлагает пользователям разнообразных противников — демонов, зомби, темных колдунов и других. Ключевая задача — добраться до последнего этажа и встретиться с Тар-Бафоном. Геймплей сопровождается диалогами с ним, благодаря чему чувствуется, что Pathfinder пронизана историей, пусть и скромной.

Фото: BKOM Studios Скриншот игры

Системные требования

Игра не является мультиплатформенной и будет доступна только на PC. Это не исключает того, что позже тайтл выпустят и для других платформ. Ранний доступ Pathfinder: Gallowspire Survivors открылся 14 сентября 2023 года на платформе Steam. В игре есть русскоязычный интерфейс, а для ее установки на персональный компьютер потребуется около 3 Гб места на диске. В числе минимальных системных требований:



— 64-разрядные процессор и операционная система;

— ОС Windows 10-64bit;

— процессор Intel i3-2100 или AMD A8-5600k;

— оперативная память 4 Гб;

— видеокарта GeForce GTX 630 или Radeon HD 6570;

— DirectX в версии 11;

— звуковая карта DirectX Compatible Sound Card.

Фото: BKOM Studios Скриншот игры

В Steam общий рейтинг игры составляет 86%, немало игроков успели протестировать ее в период раннего доступа. Среди положительных черт тайтла выделяют геймплей, наличие русской локализации, сеттинг и ощущение собственного влияния на происходящее. «Игра очень понравилась, хоть и в раннем доступе. Геймплей хороший, прокачка перса и выпадающие зелья своеобразны. Настроек пока мало, но их, судя по всему, добавят. Отлично, что есть русская локализация», — написал пользователь Steam с ником Xeofox. Основные недостатки, которые обнаружили кураторы в Steam, — скудный контент, перекрестные навыки противников и героев, общее количество скиллов и персонажей.

Более полугода игра находилась в раннем доступе, и разработчики собирали обратную связь о достоинствах и недостатках готовящегося проекта. Студия, вероятно, активно интегрировала улучшения и исправляла обнаруженные игроками ошибки. «Разрабы почти каждую неделю апдейтят игру, за что отдельный респект!» — пишет пользователь Steam с ником Шпилевой. Очевидно, создатели уделяют немало времени доработкам, чтобы конечный релиз оказался гораздо успешнее раннего доступа.