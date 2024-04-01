Сотовый оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года

Российский сотовый оператор Tele2 представит новый логотип и название до конца 2024 года, говорится 1 апреля в сообщении компании.

«Компания уже разработала проект, сохраняющий преемственность с текущим брендом, и в указанный срок представит новое позиционирование и айдентику», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Оператор не стал продлевать лицензию одноименного шведского холдинга на использование бренда. Действий лицензии шведской Tele2 AB истекает 31 декабря 2024 года.

Шведская Tele2 AB в марте 2013 года продала ВТБ свою российскую «дочку» с правом использования бренда сроком на 10 лет. Позднее сотового оператора приобрел «Ростелеком». Компании объединили свои розничные сети в одном юридическом лице.