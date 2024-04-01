Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

Главное управление МЧС по Камчатскому краю предупредило об опасном волнении моря высотой 8–10 м. Соответствующая информация была опубликована 1 апреля на официальном сайте ведомства.

Подрайоны акватории Тихого океана, Алеутский муниципальный округ, акватория Берингова моря испытают ветровое волнение моря до 3–4 апреля. В МЧС отметили, что населенным пунктам это предупреждение не представляет угрозы.

Служба призвала граждан к осторожности, в частности, в судовождении и реагировании на экстренные ситуации.

Ранее, 25 марта, сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 на Камчатке. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 344 км восточнее Петропавловска-Камчатского. На территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки также ощущались, их сила была до двух баллов. Обошлось без жертв и разрушений, угроза цунами не объявлялась.