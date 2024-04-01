Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%

Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное управление МЧС по Камчатскому краю предупредило об опасном волнении моря высотой 8–10 м. Соответствующая информация была опубликована 1 апреля на официальном сайте ведомства.

Подрайоны акватории Тихого океана, Алеутский муниципальный округ, акватория Берингова моря испытают ветровое волнение моря до 3–4 апреля. В МЧС отметили, что населенным пунктам это предупреждение не представляет угрозы.

Служба призвала граждан к осторожности, в частности, в судовождении и реагировании на экстренные ситуации.

Приплыли без шума: Камчатку защитят подводные «черные дыры»
Субмарины проекта 636.3 будут прикрывать развертывание атомных стратегических ракетоносцев «Борей»

Ранее, 25 марта, сообщалось о землетрясении магнитудой 5,7 на Камчатке. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 344 км восточнее Петропавловска-Камчатского. На территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки также ощущались, их сила была до двух баллов. Обошлось без жертв и разрушений, угроза цунами не объявлялась.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024