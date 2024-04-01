Спецслужбы Украины начали активно вербовать россиян для диверсий

Активную вербовку и попытки вовлечь в терроризм предпринимают украинские спецслужбы в отношении граждан РФ — в первую очередь молодежи и пожилых людей. Подробнее об этом в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку граждан. Так, одна из пострадавших в разговоре с корреспондентом «Известий» поделилась своей историей.

«Мне позвонили якобы из ФСБ, представился, Дмитрий Викторович, что уже напали на след, и след ведет в ОВД. Сейчас их отследили. Вот надо взять это, это и поджечь, чтобы создать панику. Они будут выскакивать, и наши люди, ФСБ их задержат», — сообщила пострадавшая.

Вытянув все сбережения, ее заставили поджечь отдел полиции. При этом она до последнего была уверена, что помогает поймать мошенников и спасает квартиру для внуков.

Эксперты отмечают, что в момент преступления, на которое толкнули украинские спецслужбы, исполнитель находится на видеосвязи с куратором. Они сопровождают своих жертв от начала и до результата преступления.

«Полагаю, таких людей можно назвать биологическими дронами. Они теряют волю, они полностью манипулируются извне. Относятся к ним так же, как к дронам, как, в общем, к одноразовым совершенно бойцам», — считает доктор исторических наук, религиовед Роман Силантьев.

Он добавил, что жертвам внушают мысль: если вас задержат, то мы вас вытащим, — поэтому они часто ведут себя так, словно уверены в своей невиновности.

По мнению психиатра Василия Шурова, завербованные украинскими властями россияне подобны зомби: их люди не могут остановить, они только с телефоном разговаривают. Человек несколько суток не спит, у него уже разрушенные связи с реальностью. Это психотическое состояние, отмечает врач, человек себе не принадлежит.

Ранее, 6 февраля, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина пытается вербовать российских граждан для осуществления поджогов важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.

До этого, 30 января, сообщалось, что суд в Чувашии арестовал учительницу начальных классов, которая обвиняется в совершении теракта и грабежа в Чебоксарах. Она записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы, его своевременно ликвидировали. Перед этим женщина похитила золотые украшения в одном из ювелирных салонов Чебоксар.