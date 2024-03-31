В России решают проблему с нехваткой врачей

Меры по привлечению медицинских работников в отрасль внедряют в РФ. Кадровый вопрос решают Минздрав, правительство и парламент страны, сообщает телеканал «Известия». Так, важной инициативой остается профориентация школьников. Этот механизм повышает интерес учащихся к профессии. По статистике, почти 50% студентов медвузов проходили профориентацию. Кроме того, правительство совершенствует программу «Земский доктор». И она уже доказала эффективность. Так, в 2023 году для работы в селах привлекли более 6,7 тыс. медиков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.