Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Анталье

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой Анталье, сообщило 31 марта на своем сайте Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в 13:38 мск. Эпицентр залегал в районе Каш на глубине 15 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

В середине февраля Европейский союз сообщил, что направит Анкаре €400 млн на восстановление провинций, которые пострадали вследствие землетрясений в 2023 году. В течение года предполагается направить €1 млрд.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны вблизи сирийской границы. Число погибших при землетрясении в Турции превысило 44 тыс. человек. В Сирии погибли 5,8 тыс. человек.

Вечером 20 февраля того же года в турецкой провинции Хатай произошли новые мощные землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8, за которыми последовало 90 афтершоков. Погибли шесть человек и около 300 пострадали.