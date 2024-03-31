Карта спецоперации на Украине 31 марта

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 марта можно в материале «Известий».

Сообщается, что Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.

На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», а также два склада с артиллерийскими боеприпасами на донецком направлении.

На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожены три самолета Су-25 Воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 178 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 23 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 580 самолетов, 270 вертолетов, 17 951 беспилотный летательный аппарат, 492 зенитных ракетных комплекса, 15 650 танков и других боевых бронированных машин, 1258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8594 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 433 единицы специальной военной автомобильной техники.

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