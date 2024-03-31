Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» прошел в Москве

В Москве на ледовой арене ЦСКА прошел ежегодный фестиваль «Прорыв», собравший райдеров со всей планеты — от Коста-Рики до Хабаровска. Рискуя жизнью, они продемонстрировали головокружительные полеты и опасные трюки. О фестивале 31 марта рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Под гулкий рев мотора мотоциклисты взмывают над «ЦСКА Ареной». Лучшие райдеры планеты творят чудеса верхом на своих байках: двойное сальто назад, кувырки, сложнейшие вращения», — рассказал корреспондент.

Над ареной летают багги, мотоциклы и даже гусеничные снегоходы: высота трамплинов достигает 3 м, а для разгона есть всего 8 м. Большинство продемонстрированных трюков долгое время считались невыполнимыми, однако фристайлеры показали самые сложные элементы.

Многотонный автомобиль летит в сторону каскадера Павла, но он с легкостью перепрыгивает машину, а трибуны взрываются овациями.

«Я вам честно признаюсь, для меня самого это тоже было что-то нереальное. На репетицию этого трюка у меня вообще не было времени. Примерился три раза, рядом с машиной прыгнул, и всё. Я говорю: «Была не была», — рассказал Павел.

17-й фестиваль экстремального спорта «Прорыв» собрал участников из разных стран и городов — от Коста-Рики и до Хабаровска.

«Атмосфера арены-колизея, когда зрители вокруг, — это стопроцентно непередаваемые эмоции», — отметил участник фестиваля Никита Шиков.

На арене выступил легенда снегоходного фристайла из Швеции Даниэль Бодин, в прошлом году его снегоход разбился на тренировке. Спортсмен выходил только поприветствовать зрителей, но в этот раз прыгнул.

Над куполом арены также летала звезда мирового мотофристайла и частый гость фестиваля американец Адам Джонс. Несмотря на сложную обстановку в мире, он приехал в Россию.

«Я снова здесь. Я этому очень рад. Это прекрасная возможность почувствовать себя снова рядом с вами», — заявил Джонс.

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Кульминация вечера: на арене главный участник этого шоу — огромный и тяжеленный багги с известным фристайлером Алексеем Колесниковым за рулем. Он совершил идеальное приземление, трибуны ответили ликованием.