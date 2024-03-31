Российские специалисты нашли в дронах ВСУ батарейки от марсианской миссии NASA

Российские специалисты нашли в трофейных FPV-дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) аккумуляторы, применяемые Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в марсианской программе. Об этом 31 марта рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Один из первых FPV-беспилотников противника, который нам предоставили, имел такую же аккумуляторную батарею, как и те, что использовались американцами в марсианской миссии NASA», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Кузякина, батареи были использованы для того, чтобы применять эти дроны при сильных низких температурах.

Эксперт отметил, что такие дорогие аккумуляторы обычно не применяют в «кустарной» технике. Также в трофейных БПЛА были обнаружены алюминиевые сплавы, которые США используют в космической программе. Американцы в первые месяцы конфликта поставили Киеву FPV-дроны, но у подрядчика не было других доступных материалов, предположил он.

Гендиректор ЦКБР отметил, что его ведомство регулярно получает из зоны спецоперации трофейные БПЛА, в которых есть масса полезной информации и материала для анализа.

Ранее в этот день Кузякин сообщил, что разработчики адаптировали российские FPV-дроны «Джокер-10» под выполнение задач противовоздушной обороны (ПВО) от украинских беспилотников. Была реализована противовоздушная оборона FPV и охрана ближнего воздушного периметра.

Днем ранее он отметил, что «Джокер-10» уже используется в зоне спецоперации. По словам главы ЦКБР, дрон среди прочего может месяц ждать дистанционного включения в засаде.

Ранее, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выйти на новый уровень оснащенности армии. Речь идет о поставках беспилотников, системах противовоздушной обороны, а также о высокоточных средствах поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.