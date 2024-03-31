Тим Цзю уступил американцу Фундоре и потерпел первое поражение в карьере

Российско-австралийский боксер Тим Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре. Поединок, продолжавшийся 12 раундов, состоялся в Лас-Вегасе 31 марта.

Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей. Этот поединок стал первым поражением Цзю в профессиональной карьере.

Российско-австралийский боксер должен был встретиться с американцем Китом Турманом, однако тот получил травму.

Поединок нес характер чемпионского за титулы Всемирной боксерской организации WBO и Всемирного боксерского совета WBC в первом среднем весе, уточняет «Спорт-Экспресс».

Фундора провел в карьере 22 поединка и выиграл 20 из них. Старший сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю Тим одержал 24 победы в 25 боях, 17 из которых нокаутами.

9 марта боксер Энтони Джошуа из Великобритании отправил в нокаут экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну по результатам боксерского поединка, состоявшегося на турнире Knockout Chaos в Эр-Рияде. Поединок двух звездных супертяжеловесов завершился нокаутом во втором раунде — Нганну долго не мог подняться на ноги, ему понадобилась помощь врачей.