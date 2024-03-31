На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия

Министерство внутренних дел (МВД) Украины зафиксировало резкий рост случаев домашнего насилия среди населения. Об этом 30 марта сообщается в докладе ведомства.

По информации МВД Украины, в течение всего двух месяцев 2024 года в стране зарегистрировано на 56% больше уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием. Также по прогнозам аналитического центра министерства на 2024 год ожидается увеличение количества административных правонарушений до 21%, а уголовных до 30%.

Согласно данным украинской полиции, в 2023 году зарегистрировано более 291 тыс. фактов домашнего насилия. Это на 20% больше, чем в 2022 году. В министерстве добавили, что количество зарегистрированных уголовных правонарушений увеличилось на 80%, с 1498 до 2701.

«Предлагается усилить ответственность за совершение домашнего насилия или насилия по признаку пола», — отмечается в докладе.

Ранее, 13 марта, петиция о разработке механизма противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в Вооруженных силах Украины (ВСУ) была зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Авторы петиции отмечают, что десятки случаев домогательства в отношении женщин, несущих военную службу, не были предотвращены. Виновные не были наказаны из-за отсутствия необходимых механизмов.