Определились полуфинальные пары розыгрыша Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл московский ХК «Спартак» со счетом 3:0 в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Встреча состоялась в субботу, 30 марта, на арене «Мегаспорт» в Москве.

В «Металлурге» шайбы забросили Роман Канцеров на 18-й минуте, Денис Зернов на 38-й минуте и Никита Михайлис на 50-й минуте. Вратарь команды Илья Набоков уже трижды за серию не пропустил ни одной шайбы.

«Металлург» провел со «Спартаком» шесть матчей и выиграл серию со счетом 4:2. Таким образом, стали известны полуфинальные пары плей-офф КХЛ сезона-2023/24.

Так, магнитогорский ХК «Металлург» в полуфинале Кубка Гагарина проведет первый матч с екатеринбургским ХК «Автомобилист», серия начнется 3 апреля в Магнитогорске. Вторая пара — ярославский ХК «Локомотив» и челябинский ХК «Трактор». Первый матч серии пройдет 2 апреля в Ярославле.

Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – 2024/25 продлится до конца мая. Ранее сезон всегда завершался не позднее апреля, после чего игроки уезжали в национальные сборные для подготовки к чемпионату мира.