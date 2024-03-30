В ЦПВС сообщили о росте разведывательно-диверсионной активности боевиков в САР
В идлибской зоне деэскалации в Сирии наблюдается рост разведывательно-диверсионной активности со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом 30 марта сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.
«Отмечается возросшая разведывательно-диверсионная активность со стороны незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации», — сказал он.
Уточняется, что 29 марта во время отражения атаки боевиков подразделениями Вооруженных сил Сирии в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра было уничтожено не менее четырех террористов. Помимо этого, 27 марта у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести боевиков.
ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации принять меры к прекращению провокаций.
Накануне, 29 марта, в ЦПВС указали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по месту базирования террористов в провинции Хомс. Отмечается, что в результате снайперского огня со стороны террористов из района Бариша по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий. Также сообщается, что вследствие запущенного противником беспилотного летательного аппарата в районе Маарет-Мухос провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий.
Ранее, 28 марта, сообщалось, что было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
До этого, 27 марта, один сирийский военный погиб в результате обстрелов террористов в провинции Латакия, еще один военнослужащий получил ранения. Кроме того, в провинции Идлиб еще трое сирийских военных пострадали.