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Фанаты разбили кубок во время кибертурнира по Counter-Strike

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Фанаты устроили драку на турнире по Counter-Strike 2 в Копенгагене. Неизвестные прорвались на сцену и разбили кубок, передает телеканал «Известия». Матч пришлось остановить, а игроков эвакуировать. Фанаты выкрикивали лозунги против одной из команд. Скандалистам не понравилось, что G2 рекламирует казино. Как позже выяснилось, провокацию устроили конкуренты платформы. Когда активистов вывели, турнир продолжился.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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