Фанаты разбили кубок во время кибертурнира по Counter-Strike
Фанаты устроили драку на турнире по Counter-Strike 2 в Копенгагене. Неизвестные прорвались на сцену и разбили кубок, передает телеканал «Известия». Матч пришлось остановить, а игроков эвакуировать. Фанаты выкрикивали лозунги против одной из команд. Скандалистам не понравилось, что G2 рекламирует казино. Как позже выяснилось, провокацию устроили конкуренты платформы. Когда активистов вывели, турнир продолжился.
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