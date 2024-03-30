«Металлург» обыграл «Спартак» и стал последним полуфиналистом плей-офф КХЛ
Магнитогорский «Металлург» победил в матче с московским «Спартаком» и стал последним полуфиналистом плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра завершилась на московской арене «Мегаспорт» со счетом 3:0.
Шайбы забросили Роман Канцеров (18-я минута), Денис Зернов (38) и Никита Михайлис (50).
В полуфинале Кубка Гагарина соперником «Металлурга» станет «Автомобилист». В другой паре сыграют «Локомотив» и «Трактор».
Сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/2025 продлится до конца мая. Ранее сезон всегда завершался не позднее апреля, после чего игроки уезжали в национальные сборные для подготовки к чемпионату мира.