РЕН ТВ покажет новый выпуск документального цикла «Легенды и мифы»

Телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 31 марта, в 11:30 покажет новый выпуск документального цикла о поверьях и тайнах «Легенды и мифы». Корреспондент «Известий» Максим Прихода пообщался с ведущим программы, путешественником Александром Ингилевичем и показал, как проходят съемки выпуски тележурнала.

Поймать ведущего «Легенд и мифов» в Москве — удача, сравнимая с находкой святого Грааля, отмечает журналист. Ингилевичу действительно приходится отправляться за тридевять земель в тридесятое царство. Член Русского географического общества, он исколесил весь мир от Галапагосов до Микронезии, и в России забирался в самые недоступные уголки.

«Наш проект стоит на трех слонах: история, этнография и, конечно, традиции. Эти слоны стоят на одной большой черепахе, которая называется «популяризация» — это как раз то, чем мы занимаемся», — сказал Ингилевич.

Тем временем в студии снимают финальные кадры новой программы. Преодолев тысячи километров, изучив десятки артефактов, авторы программы — историки, археологи, этнографы, палеонтологи — приходят к удивительным выводам.

«В некоторых находках мы находим признаки различных мифологических существ», — указал старший научный сотрудник отдела фондов государственного Дарвиновского музея, кандидат биологических наук Александр Арешин.

В свою очередь, доктор культурологии Алексей Кыласов отметил, что в легендах и мифах заключается наш общий культурный код, который вместе с ДНК достался нам от предков.

«Эти архетипы позволяют нам, как ни странно, проводить дефрагментацию смыслов современности, окружающих нас прямо сейчас», — пояснил ученый.

При этом мифы и легенды далеко не всегда вымыслы. Как свидетельствуют исторические факты, у них есть научное обоснование. Например, чижик-пыжик изначально вовсе не птица, единороги, действительно жившие на Земле, — не белогривые скакуны, а избушка Бабы-яги — не что иное, как хранилище древних манси. Кроме того, зрители узнают, существовал ли на самом деле Соловей-разбойник и кем он приходился Ивану Грозному.

«Мы не развенчиваем мифы. Мы, наоборот, ищем реальных прототипов, либо реальные истории. Мы исследуем книги, общаемся с уникальными совершенно людьми, специалистами в этих областях», — заметил Ингилевич.

«Легенды и мифы» — это образовательный проект от Национальной Медиа Группы (НМГ). Каждый его выпуск — это несколько сюжетов по 10 минут, представляющих собой рассказ о тайне в сотни или тысячи лет. Научную составляющую цикла обеспечивают историки, культурологи и другие эксперты.

О выходе документального тележурнала стало известно в конце февраля. Цикл в формате емких новелл совмещает документальные и игровые элементы. До конца года планируются 44 выпуска. Лучшие эпизоды появятся на интернет-платформах, в них будут расширенные версии материалов.