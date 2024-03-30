На востоке Москвы 18 тыс. человек получили жилье по реновации

На востоке столицы новое жилье по программе реновации получили около 18,6 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что с начала года владельцами квартир в новостройках стали более 2 тыс. человек, еще порядка 1 тыс. «осматривают предложенные варианты и оформляют документы».

Всего с момента старта программы реновации в Восточном административном округе построили 40 зданий, 36 из них передали под заселение. «Возводим еще 44, в проектировании — 52», — написал Собянин в Telegram.

Он добавил, что для удобства жителей в округе развивается и социальная инфраструктура. Так, в районе Метрогородок началось строительство двух детских садов. Также здесь планируется возвести школу. В Гольянове и Измайлове появится два образовательных комплекса, в составе которых будут и школы, и детские сады. В районах Соколиная Гора и Северное Измайлово тоже построят две школы, а в Богородском возведут пожарное депо.