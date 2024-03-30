Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК Алтайского края

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Как следует из видео, распространенным 30 марта, глава ведомства пообщался с руководством и сотрудниками предприятий.

Руководитель одного из предприятий доложил Шойгу, что с 2022 года завод нарастил объем выпускаемой продукции в 3,5 раза. Он также подчеркнул, что завод является самым большим в регионе.

Шойгу прошел по цехам предприятия, где ему рассказали, что прошлом году на различных участках производства было установлено около 300 новых станков и оборудования.

Министр в ходе общения с сотрудниками поинтересовался продолжительностью их трудовых смен и зарплатой. По словам рабочих, их смена длится восемь часов. Работает предприятие в несколько смен. Зарплата сотрудников зависит от выработки, но в целом составляет от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.



За последние два года количество сотрудников предприятий увеличилось вдвое, более чем на 1600 человек, рассказали министру. Со своей стороны, Шойгу потребовал нарастить производительность труда сотрудников оборонных предприятий. Он отметил, что для людей должны быть созданы все условия.



Также он поставил задачу ускорить процесс строительства новых производственных площадей.



«Садитесь сюда, в это проектное бюро, чтобы оно тут же на площадке сидело. Посмотрите, что с экспертизой. Надо договариваться, чтобы они работали быстрее. У нас на трех объектах здесь экспертиза идет уже три месяца», — отметил он.

После осмотра производства Шойгу провел совещание с руководителями заводов оборонной сферы. Он подчеркнул, что финансирование предприятий проходит в полном объеме, приобретено оборудование и строительные материалы.

«У нас осталась единственная точка, которая мешает нам в плановом порядке выполнить те задачи, которые стоят перед нами, это вопросы с проектированием. Те, кто сорвал на сроки практически на полгода, организации, должны ответить за это», — добавил Шойгу.

Ранее, 21 марта, Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области, чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа. Ему доложили, что на предприятии организовано массовое производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Шойгу проинспектировал производство артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, номенклатура производства которых тоже возросла.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.