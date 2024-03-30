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Боец Рофаль победил Боронина в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Боец Артем Рофаль одолел бойца Виктора Боронина в ночь на 30 марта в поединке в рамках новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Рофаль одержал победу раздельным решением судей.

В первом раунде Боронин больше владел инициативой, но Рофаль смог удержать оборону и не допустить серьезных попаданий противника. По итогам первого раунда бой велся на равных.

Вторая трехминутка началась при уверенном преимуществе Боронина, но в середине раунда инициативу захватил Рофаль. Так, Боронин оказался в нокдауне при неоднозначных обстоятельствах — показалось, что Рофаль ударил его ниже пояса. Тем не менее судья отсчитал Боронину нокдаун.

В финальной трехминутке Боронин пошел вперед с открытым забралом. У Боронина была инициатива на протяжении всего раунда. Однако после одного из мощных хуков Рофаля ощутимо повело. Возможно, это привело бы и к нокауту, но в ситуацию вмешался судья, отсчитавший Рофалю нокдаун.

Судьи раздельным решением отдали победу Рофалю.

Артем Рофаль — воспитанник школы «Шторм» и Александра Шлеменко. Рофаль не ввязывается в грязные скандалы, а просто бьется — чаще всего успешно и красиво. Суммарный рекорд Артема, если учитывать бои в классических и Ютуб-ММА, составляет восемь побед и три поражения, причем омич ни разу не проигрывал досрочно: Алану Саламову, Шамилю Галимову и Сурену Петросяну уступил по очкам, а всех этих бойцов можно назвать серьезной оппозицией в поп-ММА. Среди значимых имен в победном списке Рофаля — Андрей Ялымов и Ильяс Якубов. Поединок с последним — один из самых зрелищных в поп-ММА в 2022 году.

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Ранее в этот день иранский боец ММА Али Хейбати одолел российского бойца поп-ММА Артема Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

До этого участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели битву взглядов перед суперсерией клуба.

28 марта спортсмены прошли процедуру взвешивания. Так, боец Рофаль весит — 84 кг, а его соперник Боронин оказался всего на 400 г легче.

Ранее,14 марта, боец Боронин выразил мнение, что его соперник Рофаль не должен ничем удивить. По словам Боронина, преимуществом своего соперника является рост, однако он добавил, что это не станет для проблемой.

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