Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его предыдущей судимости

Один из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Шамсидин Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), имеет судимость в Таджикистане за развратные действия. Об этом 29 марта рассказала его мать Муассар Заргарова.

По ее словам, в 10-м классе он попал в тюрьму по ст. 142 УК Таджикистана («Развратные действия в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия»). Наказание по этой статье подразумевает тюремное заключение от двух до восьми лет, мать не уточняет точный срок, который получил ее сын.

Муассар также отметила, что после тюрьмы Шамсидин работал на стройке и в хлебопекарне около полугода.

«Потом пошел в Россию, хотел жениться», — сказала она.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.