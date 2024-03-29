Хейбати одолел Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иранский боец ММА Али Хейбати одолел российского бойца поп-ММА Артема Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок состоялся 29 марта в Москве.

Хейбати одержал победу единогласным решением судей.

Первый раунд начался с активных атак Тарасова, который сразу же опрокинул своего противника на настил и предпринял попытку провести болевой прием. Хейбати освободился, а затем бой перешел в стойку. Тарасов был очень агрессивен, однако серьезно задеть Хейбати у него не получилось.

В ходе второго трехминутного раунда подавляющее преимущество перешло к Хейбати. Скорее всего, Тарасов потратил большое количество сил в стартовом натиске, вследствие чего начал пропускать даже прямые удары ногами в голову от своего противника.

Финальный раунд завершился бескомпромиссным боем. Тарасову удалось восстановиться после плохого для него второго раунда, однако Хейбати всё равно работал точнее и одержал победу над противником.

29 марта участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели битву взглядов перед суперсерией клуба. Тарасов и Хейбати еще до битвы взглядов сразились в словесной дуэли.

28 марта Тарасов объяснил вражду с иранским бойцом Хейбати незакрытыми вопросами. В ответ на это Хейбати назвал Тарасова лицемером.

В этот же день спортсмены прошли процедуру взвешивания. Так, иранский боец ММА Али Хейбати весит 80,5 кг, в то время как его противник российский боец поп-ММА Артем Тарасов показал не сильно отличающийся результат — 81 кг.

Тогда же, 28 марта, корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал на открытой тренировке участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и рассказал, как они готовятся к турниру.

Состязание в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит на волейбольной арене «Динамо» в Москве 29 марта. В соглавном событии турнира поединок проведут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Сергей Хрисанов и Сергей Романов. Кроме того, в шоу сразятся Виктор Боец Из Морга Боронин и Артем Рофаль. В главном бою встретятся британец Оли Томпсон и российский боец ММА Виталий Минаков.