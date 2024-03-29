Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывы Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» молча, а не публично, предательством россиян. Об этом в пятницу, 29 марта, она написала в своем Telegram-канале.

Ровно неделю назад весь мир содрогнулся, увидев кадры чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали «своими, народными, родными», а они, как пел [Владимир] Высоцкий, оказались «не друг, не враг, а так». И вот спустя семь дней их прорвало. Алла Пугачева: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram» (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.). Андрей Макаревич: «Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием», — указала Захарова.

По мнению Захаровой, призывы скорбеть молча страшно и дико слышать от людей искусства. Она подчеркнула, что многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль. Они стали ответом на ужас, страх, шок, вызванные трагедией, отметила представитель российского МИДа.

Дипломат напомнила, что Макаревич не молчал, ни когда умер Михаил Горбачев, ни после событий 7 октября в Израиле. Она добавила, что музыкант принял участие в публичном проекте в социальных сетях и «всюду свое участие распиарил». Пугачева же, добавила Захарова, не молчала, когда умерли Борис Моисеев, Александр Градский и Борис Краснов.

«Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» — заключила официальный представитель российского дипведомства.

По ее словам, настоящая пошлость — это не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.