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Актер Александр Терешко умер на 62-м году жизни

Ушел из жизни актер «Кухни» и «Марша Турецкого» Александр Терешко
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Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
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Актер Александр Терешко, снявшийся в сериалах «Кухня» и «Марш Турецкого», умер в возрасте 61 года. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Театра на Бронной.

«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Прощание с актером прошло 28 марта в Москве. Причину его смерти не назвали. Театр на Бронной выразил глубокие соболезнования родственникам Терешко.

Актер до последнего принимал участие в спектаклях «Слово о полку Игореве», «Бэтмен против Брежнева» и «Дядя Лева (Покровские ворота)», уточнили в пресс-службе.

Александр Терешко родился в декабре 1962 года. В 1985 году он закончил ГИТИС, а затем четыре года играл в Театре имени Пушкина, после чего с 1989 года выступал в Театре на Малой Бронной. Его дебют в кино состоялся в 1985 году. За всю свою карьеру он снялся в 60 кинолентах, среди которых были такие фильмы и сериалы, как «Самозванцы», «Знахарь», «Кухня», «Даша Васильева», «Марш Турецкого» и другие.

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