У планировавших теракт на Ставрополье изъяли СВУ и химвещества

У задержанных в Ставропольском крае граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших совершить теракт в регионе, изъяты составные части самодельного взрывного устройства (СВУ) и химические вещества, сообщает 29 марта пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы», — сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным службы, задержанные планировали совершить теракт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории региона.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Накануне, 28 марта, в ФСБ сообщили, что в январе-феврале текущего года служба пресекла распространение подпольного оружия в 48 регионах РФ. Было изъято 562 единицы огнестрельного оружия, в том числе 74 пулемета, 88 автоматов, 11 гранатометов и огнеметов, уточнили в ведомстве.