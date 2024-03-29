Опубликованы кадры задержания готовивших теракт на Ставрополье иностранцев

ФСБ России 29 марта публикует кадры задержания трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые готовили теракт в Ставропольском крае.

Преступники планировали совершить террористический акт в одном из мест массового пребывания людей. У них нашли и изъяли части самодельного взрывного устройства, а также химические вещества и поражающие элементы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «a» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

В ведомстве добавили, что задержанные являются уроженцами одной из стран Центральной Азии.

Накануне, 28 марта, в ФСБ сообщили, что в январе и феврале ведомство во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресекло распространение подпольного оружия в 48 регионах России. В результате прекращена работа 28 подпольных мастерских, в которых модернизировалось оружие и изготавливались боеприпасы. Всего было изъято 562 единицы огнестрельного оружия.