Историческая главка: фильм про принца Эндрю и Дуглас в роли Франклина

Валерия Гай Германика сняла второй сезон «Обоюдного согласия». Майкл Дуглас примерил на себя роль Бенджамина Франклина, а звезда «Шерлока» Эндрю Скотт — талантливого мистера Рипли . Вита Корниенко играет близняшек в продолжении «Тети Марты». А героиня Джиллиан Андерсон делает сенсационное интервью с принцем Эндрю. «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в апреле .

«Обоюдное согласие» 18+

KION

«Обоюдное согласие» — «вертикальная» франшиза, то есть сезоны не связаны между собой ни сюжетом, ни героями. Режиссер проекта — Валерия Гай Германика («Все умрут, а я останусь», «Сестры»).

Первый сезон со Светланой Ивановой в главной роли строился вокруг школьной учительницы, которая обвинила старых друзей в изнасиловании. Новый — детективная история о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи . После убийства успешного бизнесмена и многодетного отца выясняется, что он был настоящим тираном. Подозрение в преступлении падает на его жену. Главные роли исполнили Глафира Тарханова, Мария Михалкова-Кончаловская и Максим Ползиков .

Премьера состоится 1 апреля в онлайн-кинотеатре KION

«Прошлые жизни» 16+

«Кинопоиск»

Драма «Прошлые жизни» была номинирована на «Оскар» в двух категориях — «Лучший фильм» и «Лучший сценарий» . Над созданием работала студия «A24», подарившая миру «Все везде и сразу». В главных ролях — звезда сериала «Утреннее шоу» Грета Ли, также Тео Ю и Джон Магаро .

Нора — писательница, живет в Нью-Йорке с мужем, в отношениях с которым царит идиллия. Покой нарушает внезапное сообщение в социальной сети от старого друга, которого она не видела 20 лет. Он был ее первой любовью. Теперь всем предстоит разобраться, кто они друг для друга.

С 1 апреля на «Кинопоиске»

«Сестры 3» 18+

START

Продолжение комедийного сериала о сестрах, которым в наследство от отца перепал частный автосервис. Они пытаются совмещать управление бизнесом с запутанной личной жизнью. В каст вошли Ангелина Стречина, Анна Котова, Лина Миримская, Янина Студилина и другие.

В этой части родственницы отправятся в путешествие на старой копейке. Попутно Оля поймает звездную болезнь из-за новых неожиданных отношений, Ира провернет аферу с помощью женских чар, а Маша станет преступницей .

Премьера на START 2 апреля

«Рипли» 18+

Netflix

Атмосферный черно-белый сериал по мотивам произведений Патриции Хайсмит о неуловимом серийной убийце. Действие разворачивается в 1960-е. Обаятельный мошенник и авантюрист по имени Том Рипли втирается в доверие к богачу Дики Гринлифу. Тот поручает ему вернуть из Италии своего беспечного сына Дики, но это в итоге ведет к трагическим последствиям .

Тома Рипли сыграл ирландский актер Эндрю Скотт, известный по сериалам «Шерлок», «Дрянь» и многим другим. Коллегами по площадке в новом проекте Netflix стали Дакота Фаннинг и Джонни Флинн.

Премьера состоится 4 апреля на Netflix

«Сенсация» 18+

Netflix

Скандалы вокруг королевской семьи, которыми, кажется, уже никого не удивишь, стали популярны у кинематографистов. «Сенсация» — биографический фильм, посвященный интервью принца Эндрю каналу BBC. Во время беседы он рассказал о дружбе с бизнесменом Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления . Этот эпизод привел к тому, что принц был отстранен от исполнения обязанностей члена королевской семьи. В главной роли — Руфус Сьюэлл, ведущую Эмили Мейтлис сыграла Джиллиан Андерсон . За режиссуру взялся Филип Мартин, известный по фильму «Хокинг». Кроме того, он работал и над сериалом «Корона».

Фильм выйдет 5 апреля на Netflix

«Тетя Марта 2» 16+

Wink и СТС

Одна Вита Корниенко хорошо, а две — еще лучше, решили создатели сериала «Тетя Марта». Тем более что первый сезон показал хорошие результаты — 42 млн зрителей, ТЭФИ KIDS в двух номинациях, звание «Сериал года» на премии Одноклассников «Самый OK». В продолжении истории у героини в исполнении юной актрисы появится сестра-близнец Юля. Играть, соответственно, Вита Корниенко будет за двоих (как в далеком 1998-м Линдси Лохан в фильме «Ловушка для родителей»).

Едва познакомившись, близняшки меняются местами, чтобы разгадать тайну своего прошлого и отыскать маму . Хулиганка Марта отправится в дом Юли, где ей предстоит уживаться со строгим опекуном сестры и ее вредным братом. А вторая под видом Марты будет заботиться о дедушке.

Премьера сериала 8 апреля в онлайн-кинотеатре Wink

«Маяк 23» (2 сезон) 18+

Amediateka

Сериал для поклонников фантастики — действие разворачивается в XXIII веке в космическом пространстве. Одну из главных ролей исполнила Лина Хиди , сыгравшая в знаменитом фэнтези «Игра престолов» Серсею Ланнистер.

Сюжет sci-fi драмы основан на рассказах американского фантаста Хью Хауи. В первом сезоне два незнакомца — бывший военный Халан и сотрудница правительства Астер — оказались заперты на маяке на окраине вселенной. Им пришлось довериться друг другу, чтобы выжить. В продолжении ученый Милан Алеф, одержимый идеей найти некий артефакт, который сделает его чуть ли не равным Богу, заключает Алана в тюрьму. Но тот успевает подать сигнал SOS .

Новые серии появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka 8 апреля.

«Панчер» 16+

PREMIER

Мотивирующая спортивная драма о бывшем боксере, который из-за трагической случайности начинает жизнь с нуля . За производство отвечали «Кинокомпания 8 студия» и «Кинокомпания братьев Андреасян».

По описанию «Панчер» напоминает «Трудных подростков» — другую популярную спортивную драму, которая недавно завершилась после пятого сезона. Если там в центре сюжета был футболист, который после отсидки за пьяный дебош начинает работать с детьми в центре трудных подростков, то в «Панчере» главное действующее лицо — боксер Виктор. Он становится виновником непреднамеренного убийства и в мгновение теряет статус национальной звезды. Отбыв наказание, он начинает тренировать пацанов из детдома .

Премьера в онлайн-кинотеатре PREMIER 11 апреля

«Франклин» 18+

Apple TV+

Биографический сериал с Майклом Дугласом в роли Бенджамина Франклина — отца-основатели Соединенных Штатов . В основу сценария легла книга Стейси Шифф 2005 года «A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America» («Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки»).

Бенджамин Франклин прибывает в Париж, чтобы заключить союз с французами против англичан. Задача — создать франко-американский альянс , благодаря которому США получат статус независимого государства.

С 12 апреля на Apple TV+

«Спойлер» 18+

«Кинопоиск»

Политическая драма «Спойлер» привлекает внимание в первую очередь сильным кастом — Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и другие. Сценарий написал Сергей Минаев.

Сериал рассказывает о предвыборной гонке в российской провинции. Бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом в губернаторы региона, но липовым. Его задача — перетянуть голоса у одного в пользу другого и в последний момент сняться с выборов . Но чем дальше заходит игра, тем больше он втягивается.

С 18 апреля в онлайн-кинотеатре

«Мятежная Луна: Дарующая шрамы» 18+

Netflix

Вторая часть фантастического цикла «Мятежная Луна» Зака Снайдера выходит спустя всего три месяца после первой. Эпическая сага во многом вдохновлена «Звездными войнами». Вселенную «Мятежной Луны» контролирует правительство Материнского Мира во главе с тираном, чьи приспешники разоряют и уничтожают целые планеты. Противостоит им таинственная девушка Кора в исполнении актрисы Софии Бутеллы . Вторая часть продолжит рассказ о борьбе воительницы с врагами и раскроет тайну ее прошлого .

Премьера запланирована на 19 апреля