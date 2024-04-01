Ставка на конфронтацию

На протяжении уже весьма длительного отрезка времени политика Европейского союза в отношении Российской Федерации диктуется в первую очередь его внутренней повесткой. Никогда в прошлом это утверждение не было настолько актуальным. Внутренняя же повестка подталкивает ЕС к дальнейшему нагнетанию напряженности, интенсификации санкционной войны, изобретению всё новых и новых ограничений.

Эскалация санкций уже началась. Еще в середине прошлого года депутаты Европейского парламента дружно призывали отказаться от видимости того, что ограничения на торговлю и экономическое взаимодействие, введенные ЕС, не распространяются на российской агропромышленный комплекс. Хотя его бесперебойное функционирование остается одним из условий стабильности мирового продовольственного рынка, предотвращения скачка цен на продовольственные товары, создания преград против искусственного раскручивания глобального продовольственного кризиса.

Европарламентариям и стоящим за ними политическим силам было мало разорванных производственных цепочек, запретов на поставку сельскохозяйственной техники, взвинчивания таможенных пошлин, ущерба, наносимого враждебной деятельностью в области финансов, страхования, фрахта, портового обслуживания и так далее. Они настаивали на развертывании открытой войны против российских удобрений, поставки которых, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), позволяют собирать урожаи, способные прокормить до 150 млн человек в странах Азии, Африки, Европы и Америки.

Они убеждали руководство ЕС и государства — члены этого объединения в том, что промышленность и сельское хозяйство в регионе только выиграют, если закрыть для российских агропромышленных и химических компаний сначала европейский, а затем, насколько удастся, и другие рынки. Перевернутое сознание брюссельского чиновничества убедило их в том, что протестное движение и выступления фермеров в Европе, в том числе против наплыва зерна и продовольствия с Украины и вызываемого им затоваривания и падения цен, отменяют прошлые табу. Требования, выдвигаемые фермерами, дают им отмашку на то, чтобы закрыть европейский рынок для импорта продовольственных товаров, но — что самое замечательное — не с Украины, а из России, и отказаться от наших удобрений. Согласно источникам, знакомым с внутренней кухней ЕС, эти ограничения и запреты планируется включить в согласовываемый сейчас 14-й пакет санкций.

Сторонники усиления конфронтации не оставляют надежд и на введение санкций против ядерной промышленности. С одной стороны, ряд стран ЕС накопили внушительные запасы ядерного топлива, договорились о поставках с компаниями других государств и подписали контракты на обслуживание ядерных установок и консультирование с американскими, южнокорейскими и японскими партнерами.

С другой стороны, в ЕС и еще в большей степени в США на рынок выходят компании нового поколения, предлагающие альтернативные технологические решения, в том числе по созданию мобильных АЭС средней и малой мощности. Для их успеха важно зачистить рынок от более сильных конкурентов из России и КНР. Это как раз то, что многие в ЕС хотели бы сделать.

Одновременно магистральным направлением интенсификации санкционной войны ЕС и США против России и Китая остается принуждение третьих стран, их банковских систем, бизнес-сообщества присоединиться к ограничениям, то есть речь об ужесточении контроля над комплаенсом.

В политических кругах ЕС откровенно спешат. На носу судьбоносные для объединения выборы в Европейский парламент. Они состоятся 6–9 июня. Подготовка идет вовсю. От того, как она сложится, какими будут результаты выборов, зависит будущий расклад сил в руководящих инстанциях интеграционного объединения и рикошетом в государствах — членах Евросоюза. Возможны различные варианты, включая не самые приятные для нынешнего руководства ЕС.

Новый виток санкций против Москвы, их эскалация видятся нынешнему истеблишменту Евросоюза инструментом восстановления единства, подавления «фронды», выигрышного козыря в схватке с противниками. К тому же их скорейшее введение вызвано желанием перестраховаться и не допустить даже минимальной возможности изменения политического курса.

То же касается и конфискации доходов от замороженных российских активов. Нанятыми Брюсселем фирмами и неправительственными организациями, да и своими силами прорабатываются самые разные сценарии: от передачи их тем, кто намеренно хотел бы пойти на обострение отношений с Москвой до присвоения их под видом штрафов за нарушение санкций.

Но никакой из сценариев не сможет скрыть естества вынашиваемых планов. Оно состоит в грубейшем нарушении действующего международного права, законов ЕС и его государств, попрании элементарных базовых представлений о правовом государстве и внешнеполитических отношениях.

Автор — доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН



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