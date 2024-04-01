В Госдуме рассказали о лайфхаках для идеального дачного газона

В начале дачного сезона садоводам следует обратить внимание на уход за газоном. Ведь когда наступает лето, все хотят иметь красивую лужайку, идеально подходящую для загара и барбекю. А позаботиться об этом стоит уже в апреле. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин 1 апреля рассказал «Известиям» о «лайфхаках», которые помогут сделать дачу привлекательнее и ухоженнее.

По его словам, существует множество разновидностей газонной травы, но обычно она разделяется на три категории: декоративная, универсальная и специальная.

«Декоративный газон требует особого ухода, его нужно постоянно подравнивать и нельзя по нему ходить. Такой газон подходит, если на вашем участке есть специальная композиция, которой вы просто хотите любоваться. Специальный газон может быть спортивным или детским, например. Он требует тщательного ухода, но предназначен для защиты детей от травм при игре в футбол. Трава в таком газоне более плотная и мягкая. Наш вариант — универсальный газон, который не требует особого ухода и хорошо выглядит как в скошенном, так и в неухоженном состоянии. Его можно посеять, полить и не беспокоиться, так как он всё равно вырастет ровным и красивым», — сказал Чаплин.

Наилучшее время для того, чтобы самостоятельно посадить газон на даче, с апреля по сентябрь, указал парламентарий.

«Сначала нужно провести подготовительные работы: очистить площадку, избавиться от сорняков, выровнять участок, утрамбовать и разрыхлить его. Если у вас холмистая местность, перед посевом достаточно удобрить землю комплексным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. После этого можно переходить к посеву. Главное — равномерно распределить семена по участку, чтобы не было «светлых пятен». Если вы будете делать это вручную, лучше смешать семена с песком в соотношении 1:1 и равномерно разбросать смесь. Однако лучше всего использовать специальную сеялку, посев происходит вдоль и поперек. Разделите количество семян пополам и высевайте их в разных направлениях. В обоих случаях вам потребуется примерно 40–50 г семян на 1 кв. м. Не забывайте, что после посева важно регулярно поливать участок два раза в день, чтобы трава быстрее проросла. Через месяц вы сможете наслаждаться отдыхом на газоне», — заключил он.

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