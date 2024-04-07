Пески забвения: жизнь в Ногайской степи

На северо-западе современного Дагестана раскинулась Ногайская степь. Эта территория площадью около 9,5 тыс. км2 постепенно вымирает. Некогда степная местность практически полностью превратилась в пустыню. Однако сложная экологическая ситуация не влияет на впечатление, которое производят здешние места на туристов. Как сегодня выглядит Ногайская степь — в фотогалерее «Известий»