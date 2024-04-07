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Пески забвения: жизнь в Ногайской степи

Пустынный край завораживает своей красотой
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
На северо-западе современного Дагестана раскинулась Ногайская степь. Эта территория площадью около 9,5 тыс. км2 постепенно вымирает. Некогда степная местность практически полностью превратилась в пустыню. Однако сложная экологическая ситуация не влияет на впечатление, которое производят здешние места на туристов. Как сегодня выглядит Ногайская степь — в фотогалерее «Известий»
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
С каждым годом плодородной земли в Ногайской степи становится все меньше. Вместе с тем на восстановление одного сантиметра такого слоя требуется от 70 до 150 лет
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Местные жители сохраняют верность традициям предков — многие живут в юртах и занимаются верховой ездой
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Нехватка деревьев — ключевая проблема региона. В последний раз лесополосы здесь высаживали еще в 1950-е годы
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
По приблизительной оценке, для восстановления степи необходимо высадить 250 млрд деревьев
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Проблема опустынивания широко распространена не только в России и в будущем может затронуть более 1 млрд человек по всей планете
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Однако и в столь засушливой местности сохраняется жизнь
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Местные оазисы сосредоточены вокруг небольших водоемов. На этом месте когда-то было крупное озеро
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Большинство людей в этих краях занимаются традиционным хозяйством, но молодежь все чаще уходит в бизнес
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Местные жители хорошо знают друг друга и всегда готовы помочь в трудной ситуации
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Для борьбы с движением песков здесь высаживают джузгун — неприхотливый кустарник, который не нужно поливать
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
В Ногайской степи много кошар — овчарен. В поисках травы скот проходит несколько километров каждое утро
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Люди на Кавказе очень гостеприимны, ко всем туристам здесь относятся тепло
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Здешний быт не слишком богат, заработанные деньги приходится постоянно вкладывать в хозяйство
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Нехватка воды — еще один бич Ногайской степи. Во многих артезианских скважинах вода просто не поднимается на поверхность
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Местные фермеры переживают не лучшие времена: спрос на овечью шерсть упал, на складах скопился запас, который не забирают даже даром
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
На отдельных участках ландшафта еще сохраняется естественная степь
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
В регионе много солончаков — на нехватку воды накладывается обилие соли, поражающей до трети местной почвы
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Сегодня в Ногайской степи мало животных, хотя еще несколько лет назад край патрулировали стаи волков. Их популяция резко сократилась из-за охоты
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Летом скот отгоняют в горы — это позволяет восстановиться и без того скудным запасам травы. За день фермеры преодолевают со стадом десятки километров
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
В степи часто находят артефакты медного и бронзового века. Все предметы отправляются в местный краеведческий музей в селе Терекли-Мектеб
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Барханы под воздействием ветров постоянно перемещаются и оголяют древние курганы
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Ногайская степь
Фото: Иван Высочинский
Несмотря на тяготы жизни, местные любят свою степь. У некоторых семей есть недвижимость в Махачкале, но они все равно остаются здесь, в родном крае
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